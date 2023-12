Einfach nur gruselig! Aus diesem Grund bricht ein Mann immer in dasselbe Haus ein

Pennsylvania (USA) - Wie gruselig ist das denn? Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen Mann, der mehrfach in ein Haus im US-Bundesstaat Pennsylvania eingebrochen ist. Der Grund ist verstörend!

Mit Jogginganzug und Kapuze ist der Unbekannte an Heiligabend in das Haus der Familie eingebrochen. © Screenshot/Facebook/City of Coatesville Police Department

Eine Mutter behauptet, dass der Unbekannte seit September viermal in ihr Zuhause eingebrochen ist, um ihre neunjährige Tochter beim Schlafen zu beobachten. "Er kommt herein und unterhält sich mit ihr", sagte Tiffany Szabara dem Sender 6ABC.

Ein Video, dass von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, zeigt den Mann wie er an Heiligabend durch die Küche der Familie spazierte. So wie bereits dreimal zuvor. "Er geht direkt in das Schlafzimmer meiner Tochter", sagte Szabara.

Immer wieder würde es dem Fremden gelingen, sich Zutritt durch die Hintertür des Hauses zu verschaffen. Einmal sei er sogar durch ein Fenster geklettert. Bislang liefen die nächtlichen Besuche für Mutter und Tochter glimpflich ab.

"Ich hatte eines Tages sogar Bargeld auf der Theke, und er hat das Geld nicht angefasst. Er geht einfach in das Schlafzimmer", sagte die US-Amerikanerin.