Eltern haben Sex: Mit der Reaktion ihrer Tochter haben sie nicht gerechnet

USA - Viele Eltern stehen regelmäßig vor dem Problem: Sex in den eigenen vier Wänden haben, ohne dass es der Nachwuchs mitbekommt. Hat im Fall eines Ehepaares aus dem US-Bundesstaat Arizona nur so semi-gut geklappt.

Jayci hat beim Sex mit ihrem Mann offenbar zu laut gestöhnt. Er findet's lustig und wirkt sichtlich stolz. © Screenshot/TikTok/part.time.milf

Jayci, die sich auf TikTok "part.time.milf", frei übersetzt "Teilzeit-Mutter, die ich gerne fi**** würde", nennt, veröffentlichte jetzt ein Video auf der Plattform, das eine Konversation mit ihrem Mann zeigt.

In dem Gespräch eröffnet ihr Partner, dass die gemeinsame Tochter gerade weint, da sie ihre Mutter habe schreien hören.

"Sie will sichergehen, dass du okay bist", so der nur in einer Sporthose bekleidete Ehemann.

Jayci antwortet süffisant: "Ich habe geschrien?" Darauf reagiert ihr Mann mit einem zufriedenen Lächeln - wohl wissend, dass das Schreien garantiert nicht vor Schmerzen war, sondern ein leidenschaftliches Stöhnen.

Kurz darauf macht sich Jayci auf den Weg ins Kinderzimmer, um mit ihrer Tochter zu reden, die immer noch völlig aufgelöst ist.