Dreifach-Mama vor Hochzeit kaum wiederzuerkennen - Sie kriegt trotzdem Hass-Nachrichten!

"Als Brautjungfer hatte ich Kleidergröße 26 [Größe 52 in Deutschland, Anm. d. Red.], ich hatte keine Liebe für mich selbst, ich war psychisch ernsthaft krank und in einer dunklen Phase", erinnert sie sich im Gespräch mit dem Daily Star .

Umgerechnet gab die Dreifach-Mama inzwischen mehr als 23.000 Euro in dem Mekka für Schönheitsoperationen für Fettabsaugungen und andere Eingriffe aus. Alles, um bei der Hochzeit mit ihrer Verlobten Hannah in rund zwei Monaten gut auszusehen.

Eines muss man an dieser Stelle verraten: Laurens Wandel kam nicht (nur) durch harte Arbeit zustande - sondern durch den ein oder anderen Flug in die Türkei .

Denn die 31-Jährige ist immer noch Opfer unzähliger Hass-Nachrichten. "Leider werde ich in den sozialen Medien oft getrollt", sagt Lauren. Oft sogar von Frauen, die ähnliche Eingriffe hinter sich haben. "Ich finde es seltsam, da wir alle im selben Boot sitzen und in derselben Community sind!"

Doch die Kommentare prallen mittlerweile an der Britin ab. Stattdessen freut sie sich über ihre treuen Insta- und TikTok-Follower: "Trolle stören mich nicht. Ich habe mich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, meine Reise mit anderen zu teilen. Ich habe nicht damit gerechnet, eine Anhängerschaft zu gewinnen."

Lauren betont: "Auch wenn manche Leute anderer Meinung sind: Es ist mein Körper und nicht ihrer. Es geht sie also nichts an, was ich mit meinem mache."