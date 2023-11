"F**k dich!" Deshalb beleidigt dieser Friseur seine Kunden

Hertfordshire (Großbritannien) - "Ich wette, ihr hattet noch nie so einen Haarschnitt", sagt Josh Hughes (28), seines Zeichens Friseur und Barbier im Norden von London. Denn der junge Scheren-Künstler beschimpft seine Kunden regelmäßig aufs Heftigste - und niemand nimmt es ihm übel!

Josh Hughes (28) ist ein erfolgreicher Barbier. © Montage: Instagram/thetourettesbarber

Im Netz tritt Josh als "The Tourettes Barber" ("Der Tourette-Barbier") auf. Seine Kunden wissen also ganz genau, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich auf den Stuhl des jungen Briten setzen. Wegen seines Syndroms kann der Friseur nicht immer unterdrücken, welche Wörter aus seinem Mund sprudeln.

In den sozialen Medien kommen die ungewöhnlichen Haarschnitt-Einlagen prächtig an: Auf TikTok folgen ihm mehr als 600.000 User, auch auf Instagram hat er 411.000 Follower. Der wohl bekannteste? Niemand geringeres als "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland (27)!

Wegen seiner Erkrankung am Nervensystem kommt es schon mal vor, dass Josh seinen Kunden sagt, sie sollen sich f**ken oder verpissen, wie er in der Sendung Born Different berichtet.

Mit 14 Jahren begannen seine "Ticks", nachdem er auf einen Ski-Trip mit der Schule gestürzt war. "Ich bekam Krämpfe, unwillkürliche Bewegungen, ich konnte meine Arme und Beine nicht kontrollieren… Ich hatte Angst, ich war wütend auf mich selbst, ich fühlte mich schuldig, ich war verwirrt", erinnert sich der 28-Jährige.

Doch mit den Jahren lernte er, mit seinem Tourette-Syndrom umzugehen, wagte es vor drei Jahren sogar, seinen eigenen Laden aufzumachen. "Ich wurde viel mehr eins mit meinem Körper, je älter ich wurde", berichtet Josh. Die Signale der Erkrankung könne er inzwischen viel besser verstehen und ernst nehmen.

Zu Beginn seiner Karriere sei es hingegen schon mal zu kleineren Missgeschicken gekommen.