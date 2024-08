Zehn Jahre nach Einzug findet Junge etwas vom Vorbesitzer im Haus: Mutter ist sprachlos

Missouri (USA) - Seit rund zehn Jahren lebt sie mit ihrer Familie im eigenen Haus in Missouri. Doch Dee Crawford musste vergangenen Monat feststellen, dass es dort noch immer Geheimnisse zu entdecken gibt. So machte ihr Sohn (9) kürzlich unter dem Treppen-Teppich einen Fund, der seitdem für Wirbel sorgt.

Hinter dem Treppen-Teppich steckte der Fund, der Dee Crawford sprachlos machte. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/domeafavorstl

"Yo, Alter, ich habe gerade ein Telefon unter der Treppe gefunden", rief der Neunjährige aufgeregt, während seine Mutter im Esszimmer stand.

"Als ich es sah und er mir zeigte, wo er es gefunden hatte, war ich sprachlos", erklärte Crawford diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

In einem TikTok-Video stellte die US-Amerikanerin das kuriose Fundstück vergangenen Monat genauer vor. In dem inzwischen viralen Clip (1,9 Millionen Klicks) greift sie auch unter den Teppich, der an der Treppe angebracht ist.

Ihr Sohn muss dort neugierig hineingegriffen haben, um nach verborgenen Schätzen zu suchen - und wurde überraschend belohnt. Bei dem Handy handelt es sich um ein älteres Model von LG.

"Es ist nicht in gutem Zustand. Die vorderen Tasten sind ab und es hat keinen Akku. Daher dachte ich, es sei aus einem bestimmten Grund dort versteckt", so Crawford.

Aber aus welchem?