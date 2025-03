Familie bereitet acht Monate lang Hochzeits-Überraschung vor: Braut traut ihren Augen nicht

Amsterdam (Niederlande) - Was für ein Aufwand! Acht Monate lang hat eine Familie aus den Niederlanden alles gegeben, um bei der Hochzeit ihrer geliebten Amiee (28) ganz groß rauszukommen. Das Ergebnis war nicht nur eine Braut, die am Tag der Tage ausflippte, sondern auch Millionen von Menschen, die auf TikTok dahinschmolzen.

Was ihre Familie teilweise am Strand geübt hat, lässt Braut Amiee (28) die Kinnlade herunterfallen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/madeliefvis

Inzwischen gibt es mehrere Videos rund um die Überraschung der Familie. Doch eines sticht besonders heraus, weil es seit Ende Februar steil viral geht. Mehr als 33 Millionen Klicks hat das kuriose Video bisher erhalten - dabei ist darin gar nicht das eigentliche Ergebnis zu sehen.

Der Grund: Nicht die eigentliche Performance - eine Tanzchoreografie - begeistert die Menschen, sondern der Aufwand und die Liebe, die dahinterstecken.

"Amiee war schockiert. Wir sind keine Familie von Tänzern - überhaupt nicht. Deshalb war die Überraschung so groß. Sie liebt 'The Greatest Showman', also passte einfach alles perfekt zusammen. Sie spricht immer noch die ganze Zeit darüber", sagte die jüngere Schwester der Braut, Maddie Vis (22), jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Ihre Familie habe fast jede Woche zwischen 30 Minuten und einer Stunde geübt, um einen Tanz aus dem Hugh-Jackman-Film von 2017 hinzubekommen, so die Niederländerin.

Das war übrigens nicht die einzige Überraschung des Abends.