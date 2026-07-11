Familie reißt Gartenhaus ab: Was sich darunter verbirgt, sorgt für offene Münder
Norton (Vereinigtes Königreich) - Beim Abriss ihres alten Gartenhäuschens hat eine Familie aus England eine unerwartete Entdeckung gemacht.
Die kleine Laube stand schon lange, bevor Phoebe Smyrell und ihre Familie in das Haus im englischen Norton einzogen, an jener Stelle im Garten.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Anwohner aber keinen Grund gehabt, das Häuschen abzureißen. "Doch vor Kurzem begann es auf einer Seite abzusacken – eine Folge von Regenschäden", erklärt Phoebe gegenüber Newsweek. "Und rund um den Sockel bildeten sich Löcher, da das Holz verrottete. Uns war klar: Es musste weg."
Von ihren Vorbesitzern wusste sie, dass sich unter der Gartenlaube ein Anderson-Luftschutzbunker befand. "Aber sie selbst waren dort unten noch nie gewesen", so Phoebe. Aus diesem Grund hatte sie einen kleines, leeres Loch im Boden erwartet.
Beim mühsamen Abriss stieß die Familie dann aber auf viel mehr: Unter der Bodenplatte kam eine Steintreppe zum Vorschein, die zu einem recht großen Raum führte, der allerdings fast einen Meter tief unter Wasser stand.
"Wir waren wirklich beeindruckt, dass Betonwände und Stufen errichtet worden waren, die in den Bunker hinunterführten, und wir waren schockiert darüber, wie gut er sich gehalten hatte", sagt die Engländerin.
Familie entdeckt alten Bunker bei Lauben-Abriss
Im Wasser entdeckten die Anwohner dann lauter zurückgelassene Sachen wie Rohre, Schläuche, Kanister und eine uralte Flasche. Phoebe und ihr Mann trauten sich sogar, Letztere zu öffnen, wobei ihnen ein stechender Geruch entgegenkam.
Als Nächstes will das Paar die Abflüsse freilegen und den Bunker wieder wasserdicht bekommen. Der geplante neue Schuppen soll zudem etwas kleiner werden, damit der Zugang zum Bunker offen bleibt.
Die Familie hat bereits die wildesten Ideen, was mit dem neu gewonnenen Raum passieren soll: "Meine Mutter möchte daraus eine gemütliche Filmecke mit Beamer und bequemen Sitzgelegenheiten machen, aber es wäre auch toll, darin zu campen", berichtet Phoebe. Auch eine Sauna ist im Gespräch.
Auf TikTok dokumentierte die Engländerin nicht nur die Entdeckung, sondern will nun auch zeigen, wie der Bunker nach und nach ausgebaut wird.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ phoebe