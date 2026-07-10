Mann beißt von Babybel ab: Freund macht ihn auf jahrelangen Fehler aufmerksam
Paris - Babybel hat vermutlich fast jeder schon einmal probiert. Deshalb wissen wohl die meisten Menschen, dass die rote Schale des runden Käsesnacks nicht zum Verzehr geeignet ist. Vitor gehörte leider nicht dazu - er aß den aus Kuhmilch bestehenden halbfesten Schnittkäse jahrelang falsch!
"Wusstet ihr, dass man den roten Teil nicht essen sollte?", fragt der in Paris lebende Portugiese in seinem Video auf Instagram und hält ein abgebissenes Stück Babybel in die Kameralinse. Im Hintergrund ertönt eine Stimme, die unverzüglich antwortet: "Ja, ich denke, sie wissen das alle, mein Liebling."
Francesco kann kaum glauben, dass sein Freund den beliebten Käsesnack von der Molkerei Fromageries Bel in Frankreich jahrelang mit Schale verspeist hat. Erst durch ihn hat Vitor erfahren, dass die rote Hülle vor dem Verzehr entfernt werden muss.
"Mein ganzes Leben habe ich den Käse so gegessen. Wahrscheinlich Hunderte Male. Ich wusste es nicht", behauptet er und fordert seinen Partner auf ihm zu zeigen, wie die Außenschicht des Käsebällchens abgemacht wird.
Als Francesco das Auspacken des Babybels korrekt ausführt, bemerkt Vitor seinen Fehler: "Ich habe gedacht, dass das Rote ein Teil vom Käse ist."
Vitor gesteht auf Instagram, Babybel jahrelang falsch gegessen zu haben
Vitor isst zum ersten Mal Babybel ohne Schale
Dass Vitors Körper den jahrelangen Verzehr der Schale scheinbar gut weggesteckt hat, grenzt wohl an ein Wunder. Denn die Hülle besteht aus Paraffin und mikrokristallinem Wachs und dient lediglich als Frischeschutz.
Konsumiert man das Wachs versehentlich, ist es nicht unbedingt giftig. Trotzdem können Bauchschmerzen und Probleme im Magen-Darm-Trakt auftreten. Bei Vitor hingegen schien es keine Schwierigkeiten zu geben: "Ich besitze offenbar ein gutes Verdauungssystem."
Sein erster Babybel ohne rote Ummantelung war für ihn eine echte Geschmacksexplosion: "Es schmeckt schon mehr nach Käse."
Mit seinem Clip hat der Wahl-Pariser in jedem Fall für Unterhaltung gesorgt. Bislang wurde das Video mehr als 2,9 Millionen Mal geklickt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@vitor.notvictor, JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP