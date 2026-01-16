Familie kauft Haus: Bald darauf entdecken sie Geheimnis hinter Wand
Wisconsin (USA) - Diese Wand war doch hohl! Carol Thiemer (28) und ihr Mann Tracy (27) wurden stutzig, nachdem sie vor vier Jahren ein Haus in Wisconsin gekauft hatten - und schließlich mit ihren Kindern vor einer mysteriösen Wand standen.
Der Familie war schnell klar, dass sich dahinter etwas verbergen musste. Als sie ihr Haus von außen betrachteten, reimten sie sich den Rest zusammen. Dennoch ließen sie alles so, wie es war.
Erst vor wenigen Tagen hat Papa Tracy dem Rätselraten ein Ende gesetzt - und die Wand mit bloßer Hand eingeschlagen. Dass sich dahinter der Zugang zu einem ihrer drei Dachgeschosse befinden musste, wussten alle.
Doch die Begeisterung war trotzdem groß, als sie das Geheimnis endgültig lüfteten. Denn hinter der Wand befand sich eine Treppe, die ins Dachgeschoss führte. Dort stellte sich schnell heraus, dass die Familie einen großen Raum mit viel Platz gewonnen hatte.
"Von außen ist ganz offensichtlich, dass es einen Dachboden im dritten Stock gibt", sagte Carol Thiemer jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Dort oben gab es allerdings noch eine weitere positive Überraschung zu entdecken, mit der bis dahin nicht zu rechnen war.
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Entdeckung
Denn es waren bereits Wasserleitungen fertig installiert - und damit alles bereit für große Umbauarbeiten. Doch in dieser Hinsicht gibt es derzeit ein Problem.
Thiemer erzählte dem US-Magazin, dass sie zwar viele Pläne und Träume für den beeindruckenden Raum hätten, "aber leider bremst das Geld das Projekt erheblich."
"Mein Mann und ich haben uns vorerst entschieden, daraus ein Spielzimmer und einen Treffpunkt für unsere kleinen Kinder zu machen. Wir planen immer noch, ein Badezimmer einzubauen, da die Wasserleitungen dort oben bereits verlegt sind", fügte sie hinzu.
Bis dahin braucht die Familie allerdings noch das nötige "Kleingeld". Unterdessen können sich die Thiemers aber über den Erfolg ihres TikTok-Videos freuen, in dem sie ihre Entdeckung dokumentieren.
Seit dem vergangenen Wochenende hat der kuriose Clip nämlich schon gut vier Millionen Klicks erreicht.
