Familie macht nach 18-stündiger Heimfahrt Entdeckung, die sie verzweifeln lässt

Jasad, ein Familienvater aus Kuala Lumpur, machte die Misere auf TikTok öffentlich. Man sieht den Mann völlig erschöpft in einem Video am Straßenrand sitzen und an einem Getränk nippen. Sein Clip auf der Plattform wurde über 1,3 Millionen Mal angesehen.

In der Bildunterschrift erfährt man dann, was ihm und seiner Familie widerfahren ist: "Bin nach 18-stündiger Fahrt in Kuala Lumpur angekommen", schreibt Jasad. So weit, so gut. Während die schier ewig lange Reise wohl komplikationslos verlief, wartete Zuhause eine böse Überraschung auf die Malaysier.



"Habe aber meinen Schlüssel in Terengganu gelassen", fügt Jasad hinzu.

Zwischen den beiden malaysischen Städten Kuala Lumpur und Kuala Terengganu liegen ganze 449 Kilometer.