Familie macht Tauchausflug: Was dann passiert, lässt alle entsetzt schreien

Cayman Islands - Es sollte ein toller Tauchgang für die ganze Familie werden. Doch bereits wenige Sekunden nach dem Start brach Panik aus.

Der Tauchgang wurde schnell zu einer Gefahr. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/marjorielounds

Marjorie Lounds (46) aus Phoenix in Arizona ist im vergangenen Monat mit ihren fünf Kindern auf die Cayman Islands gereist. Da die Mutter und vier ihrer Kinder einen Tauchschein haben, wollten sie dort den Sprung ins offene Meer wagen.

Doch als sich ihr Sohn (19) und ihre Tochter im Wasser befanden, schrien die übrigen Familienmitglieder und die Besatzung entsetzt: "Oh mein Gott!"

Lounds hielt den Moment auf Video fest.

In der Aufnahme ist ein großer Hammerhai zu sehen, der zunächst auf ihren Sohn zuschwimmt, kurz darauf auf ihre Tochter.

"Während ich mich gerade gemeinsam mit meinem 16-jährigen Sohn fertig machte, sagte mein Ältester plötzlich, er blicke direkt auf drei Hammerhaie", sagte Lounds jetzt in einem Interview mit Newsweek.

In dem Video ist nur eines der Tiere zu sehen, das am Ende gezielt auf ihre Tochter zusteuert.