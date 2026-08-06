Familie macht Tauchausflug: Was dann passiert, lässt alle entsetzt schreien
Cayman Islands - Es sollte ein toller Tauchgang für die ganze Familie werden. Doch bereits wenige Sekunden nach dem Start brach Panik aus.
Marjorie Lounds (46) aus Phoenix in Arizona ist im vergangenen Monat mit ihren fünf Kindern auf die Cayman Islands gereist. Da die Mutter und vier ihrer Kinder einen Tauchschein haben, wollten sie dort den Sprung ins offene Meer wagen.
Doch als sich ihr Sohn (19) und ihre Tochter im Wasser befanden, schrien die übrigen Familienmitglieder und die Besatzung entsetzt: "Oh mein Gott!"
Lounds hielt den Moment auf Video fest.
In der Aufnahme ist ein großer Hammerhai zu sehen, der zunächst auf ihren Sohn zuschwimmt, kurz darauf auf ihre Tochter.
"Während ich mich gerade gemeinsam mit meinem 16-jährigen Sohn fertig machte, sagte mein Ältester plötzlich, er blicke direkt auf drei Hammerhaie", sagte Lounds jetzt in einem Interview mit Newsweek.
In dem Video ist nur eines der Tiere zu sehen, das am Ende gezielt auf ihre Tochter zusteuert.
Virales Instagram-Video zeigt den dramatischen Vorfall
Zum Glück schwimmt der Hammerhai schnurstracks an dem Mädchen vorbei und verschwindet dann wieder. Das kuriose Video endet in diesem Moment abrupt. Seit Mitte Juli hat es auf Instagram 1,3 Millionen Klicks erhalten.
Nachdem alles so glimpflich ausgegangen war, kann Lounds die Angelegenheit inzwischen auch entspannt sehen.
Gegenüber dem US-Magazin beschrieb sie den Vorfall als "unvergesslichen Moment". "Und definitiv nicht das, was irgendjemand von uns für den Beginn des Tauchgangs erwartet hatte!"
Aber sind Hammerhaie überhaupt gefährlich für den Menschen? Bislang ist keine tödliche Attacke bekannt. Allerdings haben Hammerhaie Menschen durchaus schon einige Male angegriffen und gebissen. Dabei gelten sie gegenüber unserer Spezies eigentlich als scheu.
Eine noch nähere Bekanntschaft mit den Meerestieren wollte an diesem Tag aber vor allem Lounds' Familie definitiv nicht machen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/marjorielounds