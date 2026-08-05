05.08.2026 18:48 Veganerin isst nach 14 Jahren erstes Steak: Reaktion ihres Partners kann sich sehen lassen

In einem viralen TikTok-Video vom Wochenende demonstriert Love Soo ihren Bruch mit der tierfreien Ernährung, indem sie ein frisch gebratenes Steak isst.

Von Christian Norm

USA - Radikaler Schlussstrich: Food-Influencerin Love Soo aus den USA war 14 Jahre lang Veganerin. Doch damit ist seit einigen Tagen Schluss. In einem viralen TikTok-Video vom vergangenen Wochenende demonstriert die Frau ihren Bruch mit der tierfreien Ernährung, indem sie ein frisch gebratenes Steak isst. Doch nicht nur ihre Reaktion in dem kuriosen Clip sorgt für zahlreiche Klicks, sondern auch die ihres Partners.

Vor dem ersten Bissen haben Love Soo und ihr Partner noch gut lachen. Doch als die Veganerin das erste Stück isst, bricht sie in Tränen aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lovesoo__ "Ich bin so verängstigt", gibt Soo in dem Video zu, während ihr Freund das Fleisch in der Pfanne anbrät. "Ich bin nervöser als du", antwortet er. Schließlich ist das Steak fertig. Soo hadert noch eine ganze Weile, ob sie ihren seit vierzehn Jahren bestehenden Ernährungsstil nun wirklich über den Haufen werfen will. Ihr Partner schlägt ihr vor, abzubrechen, wenn sie sich unsicher ist. Doch dann zieht die US-Amerikanerin durch. Unter Tränen nimmt sie den ersten Bissen. Ihrem Mann fällt derweil die Kinnlade hinter ihrem Rücken herunter. So ganz kann er selbst nicht glauben, dass Soo diesen Schritt wirklich wagt. Kurioses Frau verliebt sich unsterblich in KI-Chatbot: "Besser als mit jedem Mann" Danach scheint er nicht recht zu wissen, was er von der Situation halten soll.

Virales Video spaltet TikTok-User