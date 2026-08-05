Veganerin isst nach 14 Jahren erstes Steak: Reaktion ihres Partners kann sich sehen lassen
USA - Radikaler Schlussstrich: Food-Influencerin Love Soo aus den USA war 14 Jahre lang Veganerin. Doch damit ist seit einigen Tagen Schluss. In einem viralen TikTok-Video vom vergangenen Wochenende demonstriert die Frau ihren Bruch mit der tierfreien Ernährung, indem sie ein frisch gebratenes Steak isst. Doch nicht nur ihre Reaktion in dem kuriosen Clip sorgt für zahlreiche Klicks, sondern auch die ihres Partners.
"Ich bin so verängstigt", gibt Soo in dem Video zu, während ihr Freund das Fleisch in der Pfanne anbrät. "Ich bin nervöser als du", antwortet er. Schließlich ist das Steak fertig.
Soo hadert noch eine ganze Weile, ob sie ihren seit vierzehn Jahren bestehenden Ernährungsstil nun wirklich über den Haufen werfen will. Ihr Partner schlägt ihr vor, abzubrechen, wenn sie sich unsicher ist.
Doch dann zieht die US-Amerikanerin durch. Unter Tränen nimmt sie den ersten Bissen. Ihrem Mann fällt derweil die Kinnlade hinter ihrem Rücken herunter. So ganz kann er selbst nicht glauben, dass Soo diesen Schritt wirklich wagt.
Danach scheint er nicht recht zu wissen, was er von der Situation halten soll.
Virales Video spaltet TikTok-User
Während Soo in erster Linie wie ein Schlosshund weint, muss der "Steak-Koch" zum einen laut lachen. Zum anderen gibt er sich Mühe, auf seine Partnerin einzugehen und sie zu trösten. Letzten Endes umarmen sich beide.
Mehr als 20 Millionen Klicks hat das Video seit dem Wochenende auf TikTok erhalten. Vor allem die Kommentarspalte zeigt, dass der Clip viele Menschen bewegt. Inzwischen sind dort nämlich rund 25.000 Beiträge enthalten.
Die Reaktionen fallen dabei sehr gemischt aus. Während die einen sich darüber aufregen, dass die Influencerin nun ihre vegane Ernährung aufgegeben hat, schreiben andere, dass dieser Schritt vierzehn Jahre zu spät erfolgt sei.
Die Frage, ob der Steak-Verzehr nur ein einmaliges Experiment war, hat Love Soo unterdessen mehr als eindeutig beantwortet. Inzwischen ist sie in weiteren neuen Clips beim Verzehr von Fisch, Brathähnchen, Schwein und nicht veganen koreanischen Backwaren zu sehen.
Damit hat die Welt wohl endgültig eine Veganerin verloren.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/lovesoo__