Politikerin sorgt mit Video-Panne für Lacher: "Wir können Ihre Wäsche sehen"

Neuseeland - Eine neuseeländische Kommunalpolitikerin sorgt derzeit mit einem kuriosen Video für Aufsehen: Sie nahm am Montag in ungewöhnlicher Umgebung an einer Sitzung des Stadtrats von Dunedin teil.

Im Hintergrund war bei der Kommunalpolitikerin Jo Galer ihre Wäsche zu sehen. © Youtube/Screenshot/Dunedin City Council

Wie aus einem auf YouTube veröffentlichten Video des Dunedin City Council hervorgeht, hatte sich Jo Galer per iPad zu einer Sitzung des Stadtrats zugeschaltet - und nahm offenbar aus dem Badezimmer heraus daran teil.

Zunächst sorgte die Situation für leichtes Gelächter. Bürgermeisterin Sophie Barker machte Galer auf die ungewöhnliche Kameraperspektive aufmerksam: "Vielleicht sollten sie ihre Kamera anders ausrichten [...] Wir können ihre Wäsche sehen".

Galer fragte daraufhin zunächst: "Können Sie mich sehen?" - und stellte anschließend fest: "Wenn Sie meine Wäsche sehen, können Sie mich sehen."