Familie reißt Gartenhaus ab: Was sich darunter verbirgt, sorgt für offene Münder

Norton (Vereinigtes Königreich) - Beim Abriss ihres alten Gartenhäuschens hat eine Familie aus England eine unerwartete Entdeckung gemacht.

Phoebe Smyrell und ihre Familie entdeckten beim Abriss einer Laube einen alten Bunker. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ phoebe

Die kleine Laube stand schon lange, bevor Phoebe Smyrell und ihre Familie in das Haus im englischen Norton einzogen, an jener Stelle im Garten.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Anwohner aber keinen Grund gehabt, das Häuschen abzureißen. "Doch vor Kurzem begann es auf einer Seite abzusacken – eine Folge von Regenschäden", erklärt Phoebe gegenüber Newsweek. "Und rund um den Sockel bildeten sich Löcher, da das Holz verrottete. Uns war klar: Es musste weg."

Von ihren Vorbesitzern wusste sie, dass sich unter der Gartenlaube ein Anderson-Luftschutzbunker befand. "Aber sie selbst waren dort unten noch nie gewesen", so Phoebe. Aus diesem Grund hatte sie einen kleines, leeres Loch im Boden erwartet.

Beim mühsamen Abriss stieß die Familie dann aber auf viel mehr: Unter der Bodenplatte kam eine Steintreppe zum Vorschein, die zu einem recht großen Raum führte, der allerdings fast einen Meter tief unter Wasser stand.

"Wir waren wirklich beeindruckt, dass Betonwände und Stufen errichtet worden waren, die in den Bunker hinunterführten, und wir waren schockiert darüber, wie gut er sich gehalten hatte", sagt die Engländerin.