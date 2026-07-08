08.07.2026 17:25 Frau denkt, sie weiß alles über ihre Familie, dann bringt DNA-Test Geheimnis ans Licht

Eine Frau aus den USA fand über einen DNA-Test heraus, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Erzeuger ist.

Von Anne-Sophie Mielke

Joppa (USA) - Über vier Jahrzehnte lang ahnte eine Frau (53) aus den USA nicht, dass ihre Familie ein großes Geheimnis vor ihr verheimlicht. Erst ein DNA-Test beförderte die ganze Wahrheit ans Licht und sollte das Leben der Frau völlig durcheinanderwirbeln.

Michele Desrosiers (53) erfuhr über einen DNA-Test, dass sie das Ergebnis einer Samenspende war. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/GenXDonorBaby Michele Desrosiers hatte 2015 keine Hintergedanken gehabt, als sie sich im Alter von 42 Jahren spontan im Netz einen DNA-Test besorgte. Eigentlich wollte die Frau aus Joppa nur mehr über ihre Vorfahren herausfinden. Was sie über den Test herausfand, hätte sie allerdings nicht ahnen können: "Nachdem die Ergebnisse vorgelegen hatten, erhielt ich eine E-Mail von einer Frau in meinem Alter, die rund 2000 Meilen entfernt lebte und von der ich noch nie zuvor gehört hatte", erinnert sich die 53-Jährige gegenüber Newsweek. Der Grund wog schwer: Zwischen ihr und der Fremden war eine DNA-Übereinstimmung von 25 Prozent herausgekommen. Das wies auf eine sehr enge Verwandtschaft hin. Doch dies sollte nicht die einzige schockierende News bleiben. Kurioses Bei Gartenarbeiten auf eigenem Grundstück: Familie findet kistenweise Knochen Die Frau, die wahrscheinlich ihre Halbschwester ist, erklärte ihr, dass sie durch eine Samenspende gezeugt worden ist. "Ich habe drei Tage lang darüber nachgedacht", so Michele. Schließlich konfrontierte sie ihre Mutter mit der Frage, die ihr so sehr auf der Seele brannte: War sie ebenfalls durch einen anonymen Spender entstanden?

Frau findet über DNA-Test Familiengeheimnis heraus

"Der Gedanke war so abwegig, dass mein Mann nicht einmal darüber sprechen wollte", so Michele. "Doch schließlich bestätigte meine Mutter es." Die US-Amerikanerin erfuhr, dass ihre Eltern einst einen unerfüllten Kinderwunsch hatten und sie schließlich an einem Spenderprogramm teilnahmen. Für Michele brach mit dieser Neuigkeit eine Welt zusammen: "Ich hatte immer das Gefühl, ganz anders zu sein als meine Eltern. Meine Freunde in der Highschool scherzten oft, ich müsse adoptiert sein", erzählt sie. Dass dahinter tatsächlich die ganze Zeit so etwas wie ein Samenspender gesteckt hatte, lag völlig außerhalb ihrer "Vorstellungskraft".

DNA-Test führt zu biologischem Vater und Halbgeschwistern