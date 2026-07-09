09.07.2026 11:43 Mutter lässt Kind für vier Minuten allein: Was sie dann vorfindet, ist beachtlich

Eine Mutter aus den USA hat auf TikTok gezeigt, was ihr Sohn mit einem Eimer Farbe und einer Farbrolle angestellt hat.

Von Anne-Sophie Mielke

Jacksonville (USA) - Als Außenstehender würde man wohl nie darauf kommen, dass Stille in einem Haus mit kleinen Kindern oft kein gutes Zeichen ist. Eine Mutter aus den USA hätte es nach vier älteren Kindern wohl besser wissen müssen - und doch ließ sie ihren dreijährigen Sohn für ein paar Minuten aus den Augen. Die Folgen sollten sie erheblich länger beschäftigen.

Eine Mutter aus den USA staunte nicht schlecht, als sie sah, was ihr Sohn in der Wohnung angestellt hatte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/mrsbrittanygil Das Problem war nämlich, dass Finley einen Eimer Wandfarbe samt Farbrolle in die kleinen Finger bekam und damit die Wohnung verschönern wollte. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, allerdings würde wohl der überwiegende Teil Mama Brittany Gil zustimmen, dass die Aktion alles andere als "hübsch" war. Die Frau aus Jacksonville in Arkansas war sichtlich schockiert, als sie feststellen musste, dass Finley innerhalb von nur vier Minuten den Boden der gesamten Wohnung mit weißer Farbe verziert hatte. "Er 'strich' das Wohnzimmer, das Spielzimmer, das Esszimmer, die Küche und sogar den Flur, bevor wir überhaupt merkten, was vor sich ging", schreibt Brittany zu einem Video auf Instagram, was das ganze Ausmaß der Misere zeigt. Kurioses Junge Frau zieht zu 47 Jahre älterem Mann: Was dann passiert, lässt Lachtränen fließen Doch wie konnte es so weit kommen? Alles begann damit, dass die US-Amerikanerin das Zimmer ihres ältesten Sohnes heimlich aufhübschen und in diesem Zuge auch die Wände streichen wollte. "Ich hatte die Farbrolle mit der Verlängerung im Spielzimmer abgestellt – was schon der erste Fehler war", erinnert sie sich gegenüber Newsweek.

Kleinkind ist vier Minuten allein und sorgt für absolutes Chaos