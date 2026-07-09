Mutter lässt Kind für vier Minuten allein: Was sie dann vorfindet, ist beachtlich
Jacksonville (USA) - Als Außenstehender würde man wohl nie darauf kommen, dass Stille in einem Haus mit kleinen Kindern oft kein gutes Zeichen ist. Eine Mutter aus den USA hätte es nach vier älteren Kindern wohl besser wissen müssen - und doch ließ sie ihren dreijährigen Sohn für ein paar Minuten aus den Augen. Die Folgen sollten sie erheblich länger beschäftigen.
Das Problem war nämlich, dass Finley einen Eimer Wandfarbe samt Farbrolle in die kleinen Finger bekam und damit die Wohnung verschönern wollte.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, allerdings würde wohl der überwiegende Teil Mama Brittany Gil zustimmen, dass die Aktion alles andere als "hübsch" war. Die Frau aus Jacksonville in Arkansas war sichtlich schockiert, als sie feststellen musste, dass Finley innerhalb von nur vier Minuten den Boden der gesamten Wohnung mit weißer Farbe verziert hatte.
"Er 'strich' das Wohnzimmer, das Spielzimmer, das Esszimmer, die Küche und sogar den Flur, bevor wir überhaupt merkten, was vor sich ging", schreibt Brittany zu einem Video auf Instagram, was das ganze Ausmaß der Misere zeigt.
Doch wie konnte es so weit kommen?
Alles begann damit, dass die US-Amerikanerin das Zimmer ihres ältesten Sohnes heimlich aufhübschen und in diesem Zuge auch die Wände streichen wollte. "Ich hatte die Farbrolle mit der Verlängerung im Spielzimmer abgestellt – was schon der erste Fehler war", erinnert sie sich gegenüber Newsweek.
Kleinkind ist vier Minuten allein und sorgt für absolutes Chaos
Anschließend sei sie ins Badezimmer gegangen, um den Lappen auszuwaschen, mit dem sie zuvor den Boden gereinigt hatte. "Als ich fertig war und wieder herauskam, bot sich mir dieses Chaos."
Glücklicherweise nahm die fünffache Mutter - nachdem sie den ersten Schock verdaut hatte - den Vorfall mit Humor.
Weniger lustig sollte die anschließende Säuberung werden: Laut eigenen Aussagen benötigte Brittany ganze 13 Stunden, um den Boden von der weißen Farbe zu befreien. Finley übernahm aber Verantwortung und half dabei fleißig mit.
Zudem habe er sich währenddessen sehr oft bei seiner Mama entschuldigt: "Häufiger, als ich zählen konnte", so Brittany.
Sie sieht in der Aktion auch noch viel mehr: Da Finley mit nur einer Niere zu Welt kam und deshalb unter ständiger Behandlung steht, freut sie sich immer, wenn der Dreijährige Dinge anstellt, die ganz normal für ein Kleinkind sind. Denn schließlich hätte der Junge nichts mehr verdient, als einfach Kind sein zu dürfen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/mrsbrittanygil