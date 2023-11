Fans vergöttern Emily Pellegrini: Doch ihr Geheimnis dürfte sie schwer enttäuschen

"Was KI jetzt macht, ist, dass sie es den Menschen ermöglicht, kreativ zu sein. Aber sie müssen nicht das Gesicht dieser Schöpfung sein", sagte der Experte kürzlich im Gespräch mit dem Business Insider. Im Grunde genommen stecke hinter den Kunstwesen noch immer eine kreative Person, die sich ausdrücke, so Monange.

Wo genau bei Emily Pellegrini Realität aufhört und Fake beginnt, ist unterdessen gar nicht so leicht zu sagen. Während "sie" auf Fotos immer makellos aussieht, kann dieses Niveau in "ihren" Clips nicht gehalten werden. Vermutlich "tanzt" in diesen Videos eine echte Frau an echten Orten herum, der ein "neues" Gesicht teilweise auch ein "neuer" Körper verpasst wurde.

Auffällig ist auch, dass sich die Figur der "Dame" hin und wieder verändert. Mal ist sie schlanker, mal etwas "femininer". "Spielen" also verschiedene reale Frauen in den Videos mit?

Das bleibt unklar. Dafür ist folgendes sicher: Der Ersteller oder die Erstellerin, die hinter Emily Pellegrini steckt, möchte anonym bleiben. Allerdings sieht er oder sie die Entwicklung von KI deutlich kritischer als Monange.

"KI hat viele großartige Dinge, viele gute Werkzeuge. Aber sie ist auch sehr gefährlich", so der echte Mensch hinter dem "Erotik-Model".