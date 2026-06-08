Mutter schnallt ihrem Baby Gewichte an die Beine! Was im Netz passiert, macht sie sprachlos

USA - Kaum erlaubt man sich einen kleinen Spaß mit seinem Kind und lädt diesen ins Netz, schon hat man einen extrem viralen Hit - und unzählige negative Kommentare! So erging es zumindest der US-Amerikanerin Farryn Mathie (35), nachdem sie ihrem 18 Monate alten Sohn Milo Gewichte um die Beinchen geschnürt und mit der Handykamera draufgehalten hatte.

Farryn Mathie (35) sorgte mit ihrem Sohn Milo für einen viralen Hit. © Montage: TikTok/finallyfarryn

Mehr als 115 Millionen (!!!) Mal wurde der Clip des kleinen Milos mittlerweile auf TikTok und Instagram abgespielt. Dazu über 50.000 (manchmal lustige, teils fiese) Kommentare.

In dem Video schreibt Mathie: "Ich versuche nur, dieses Kleinkind langsamer zu machen, weil ich MÜDE bin." Zeitgleich stapft ihr Sohnemann mit je einem Gewicht an seinen beiden Beinen durch das Zimmer, verschwindet kurz im Nebenraum und kommt bestens gelaunt mit einem Fläschchen im Mund wieder.

Augenzwinkernd ergänzte seine Mama in der Videobeschreibung, dass Milo im Sommer sehr trainierte Beine haben werde. Doch nicht jeder User fand die Aktion lustig.

Unzählige Kommentatoren wiesen die 35-Jährige darauf hin, dass eine solche Maßnahme gefährlich für so ein junges Kind sei. "Die Gelenkentwicklung eines Babys für ein paar Sekunden für etwas zu riskieren, das auf Instagram 'cool aussieht', ist der Wahnsinn", schrieb etwa eine Insta-Nutzerin.

Im Gespräch mit People betonte Mathie nun, dass ihr das natürlich bewusst und das Ganze nur ein Spaß und keine echte Ermüdungsaktion gewesen sei.