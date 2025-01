Fast "Gans" oben: Gefiederter "Bergsteiger" auf 3000 Metern Höhe zum Abstieg gezwungen!

Ein unübliches Bild: Die Gans im Arm des Bergretters auf dem Schneemobil - auf knapp 3000 Metern Höhe! © Facebook/U.S. Forest Service - Shasta-Trinity National Forest

Wie Behörden kürzlich auf Facebook mitteilten, entdeckten Bergretter das Tier im Dezember 2024 auf dem Mount Shasta - einem knapp 4300 Meter hohen Berg im Norden von Kalifornien.

"Die Gans hat vermutlich die 10.000 Fuß hohe Höhe am Old Ski Bowl größtenteils durch Fliegen und seine Schwimmhäute an den Füßen erreicht", heißt es in dem Beitrag.

"Als unsere Ranger eintrafen, trug der Bergsteiger (Flieger?) nur eine Schicht Daunen und war weder auf die Temperatur noch auf das Zelten über Nacht vorbereitet."

Die Bergretter schnappten sich die Gans und zwangen sie, zu ihrer eigenen Sicherheit, zum Abstieg zu einem nahe gelegenen Teich in niedrigerer Höhe. Mithilfe eines Schneemobils gelang dies auch ohne Weiteres.