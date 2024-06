Ungewöhnlicher Fund auf dem Campingplatz: Wer kennt das Trio aus der Flaschenpost?

Mirko (42) und Daniela Naumann (40) fanden die Flaschenpost beim Renovieren ihres Campingplatzes. © Petra Hornig

"Willkommen in Palm Beach", scherzt Mirko Naumann (42). Der gelernte Elektriker steht mit seiner Frau Daniela (40) im Schilf des Oberen Waldteichs. Seit Ostern sind die Naumanns stolze Pächter einer achteinhalb Fußballfelder großen Naherholung. Seitdem gibt es allerhand zu tun.

So sollen etwa einige der 150 Dauer-Stellplätze eine asphaltierte Zufahrt bekommen. Dafür muss das Totholz weichen: Baracken abreißen, Wurzeln entfernen. Mirko ließ sogar einen Bagger auffahren.

"Bei den Aufräumarbeiten fiel sie uns vor die Füße", so Naumann. Eine milchig grüne Flasche steckte in einer der toten Kieferwurzeln. Doch der historische Inhalt wollte nicht ans Tageslicht.

"Ich hab noch versucht, mit einem Schraubenzieher ranzukommen. Aber die Flasche musste weichen." So behutsam wie man mit einem Hammer eben vorgehen kann, gelangte er an den Brief. Überschrift: "Dresden, der 25.7.67".