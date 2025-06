Flug hat lange Verspätung: Was ein Mädchen dann tut, spaltet das Netz

Orlando (USA) - Jeder Reisende hat es wohl oder übel schon mindestens einmal erlebt: Man will endlich zu Hause oder im Urlaub ankommen, den anstrengenden Flug hinter sich haben, doch dann gibt es eine Verspätung. So erging es kürzlich Passagieren eines Fluges in den USA . Doch ein Mädchen nahm ihr Herz in die Hand und wollte dafür sorgen, dass sich die Stimmung der grummeligen Gäste lockert. Eventuell keine gute Idee, wie sich dann herausstellte ...

Diese Gesangeinlage sorgte für äußerst gemischte Reaktionen. © Montage: TikTok/druziroaming, TikTok/stephtravelstories

Egal ob auf der Start- oder Landebahn oder wegen übler Turbulenzen, Verlängerungen der Flugzeit nerven einfach immer. Dann nimmt man doch dankend jede Form der Unterhaltung bzw. Ablenkung an, oder etwa nicht?

Der Reise-Blogger "Romeu" lud in dieser Woche ein Video auf seinem TikTok-Kanal hoch, in dem ein Mädchen zu sehen ist, dass ihren Mitreisenden offenbar die Wartezeit etwas verkürzen wollte. Die Aufnahme ging innerhalb kürzester Zeit extrem viral.

"Wenn euer Delta-Flug 2 Stunden Verspätung hat und man noch 2 weitere über Orlando kreisen muss", schrieb der Brasilianer zu dem Clip. "Aber dann singt ein kleines Mädchen 'Viana' am Crew-Mikrofon und plötzlich fühlt sich alles gut an."

In dem Video ist zu sehen, wie das Kind den populären Song "How Far I’ll Go" aus dem Disney-Film im sonst stillen Flugzeug zum Besten gibt. Wahrscheinlich nett gemeint - auch Romeu scheint die Einlage gefallen zu haben - doch im Netz entfachte in den vergangenen Tagen eine hitzige Debatte.