Familie findet Flaschenpost am Strand: Botschaft darin bricht ihnen das Herz

Butlins (Vereinigtes Königreich) - Ein Spaziergang am Strand nahm für eine Familie aus Großbritannien eine unerwartete Wendung, als sie plötzlich auf eine geheimnisvolle Flasche stieß. Am Ende landete ihr Fund wieder im Wasser - der Grund berührt die Herzen im Internet!

Am Strand von Skegness wurde eine Flaschenpost entdeckt. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Kelly Sheridan

Kelly Sheridan war mit ihren beiden Söhnen am Dienstag am Ufer der Nordsee unterwegs, als die Familie die Flasche mit dem gelben Verschluss entdeckte.

Neugierig öffneten sie den Glasbehälter und fanden darin nicht nur einen Brief, sondern eine helle, sandartige Substanz.

Nach einem Blick in die handgeschriebene Nachricht, war schnell klar, was die Flasche übers Meer transportiert hatte: "Das ist meine Mama. Werft sie wieder rein", liest man im Brief der Flaschenpost. "Sie reist um die Welt. Danke, Cara, Oldham, Großbritannien."

Über eine Facebook-Gruppe konnte man die Britin schließlich ausfindig machen. Gegenüber BBC erklärt Cara, dass ihre Mutter, Wendy Chadwick, im Februar im Alter von 51 Jahren verstorben war. Die fünffache Mutter hatte an einer Herzerkrankung gelitten.

Da ihre Mutter immer gern am Strand gewesen war, hatte Cara überlegt, ihre Asche in Skegness, einer englischen Stadt an der Nordseeküste, zu verstreuen. Doch ihre beste Freundin hatte schließlich die Idee mit der Flaschenpost gehabt.