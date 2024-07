Flugbegleiter lässt sich über den Wolken feiern: Sein wahres Alter glaubt keiner

Nordin Razali aus Malaysia ist tatsächlich schon 60 Jahre alt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/airasiacabincrew

Dass Nordin Razali einer der dienstältesten Stewards der Airline "AirAsia" ist, kann man auf den ersten Blick kaum glauben.

Nach 35 Jahren über den Wolken hängt der 60-Jährige seinen Job laut eines Beitrages auf TikTok an den Nagel und geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Anfang Juli feierte er zusammen mit seinem Team seinen allerletzten Flug, der nach Kuching in Malaysia ging. Während der Reise hielt Razali im Flugzeug eine bewegende Rede: "Heute ist ein besonderer Tag für mich. Es ist mein letzter Flug nach so vielen wundervollen Jahren des Fliegens, 35 Jahren, um genau zu sein", erklärte er über die Lautsprecheranlage in der Kabine.

Der Asiate hätte jeden Moment geliebt, den er "am Himmel verbracht habe". Ihm ging es bei seiner Arbeit vor allem darum, Menschen "mit ihren Lieben zusammenzubringen".