Mann schleift Urlauber durch Flieger - mit Handschellen und Gurt um die Beine!

Ein Passagier filmte, wie ein Mann durch den Mittelgang eines Flugzeugs geschleift wird - mit einem Sicherheitsgurt um die Beine! © Bildmontage: X/FlightEmergency

Wie Daily Mail und The Herald berichten, startete der Flug der Gesellschaft "Jet2" am gestrigen Mittwoch gegen 16 Uhr (Ortszeit) in Glasgow (Schottland, Vereinigtes Königreich) und war eigentlich auf dem Weg nach Teneriffa. Dort kam die Maschine jedoch zunächst nicht an.

Schuld war ein angeblicher Trunkenbold, der Besatzungsmitglieder sowie Passagiere angegriffen haben soll. Daher legte die Maschine eine Zwischenlandung in Irland hin.

Videoaufnahmen eines anderen Passagiers zeigen, wie ein oberkörperfreier Mann mit kurzen Hosen auf dem Bauch liegend durch den Mittelgang des Flugzeugs geschleift wird. Dabei sind Handschellen an seinen Handgelenken sowie ein Sicherheitsgurt um seine Waden zu sehen.