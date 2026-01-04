Frau beäugt Tasche in Secondhand-Shop: Beim Blick hinein, fällt ihre Kinnlade herunter
Napa (Kalifornien, USA) - Sie war skeptisch, sehr skeptisch. Eigentlich gefiel Kristen Boelen (37) die Ledertasche, die sie im Dezember in einem Secondhand-Shop in Napa, Kalifornien, begutachtete nicht sonderlich. Ihr Fundstück war ein wenig klobig, das Leder auch nicht so richtig ihr Geschmack. Doch als die Schnäppchenjägerin einen Blick hineinwarf, fiel ihr die Kinnlade herunter.
In einem Interview mit Newsweek erzählte die 37-Jährige jetzt, dass sie in dem Laden bis dahin ziemlich frustriert gewesen sei, weil es dort so wenige Schätze gegeben habe.
Doch die Ledertasche sollte alles doppelt und dreifach entschädigen. Boelen stellte nämlich fest, dass sie den Jackpot gezogen hatte.
"Ich öffnete die Tasche und sah das geprägte Bottega-Veneta-Logo im Leder - mir blieb buchstäblich der Mund offen stehen. Das Wildlederfutter war eines der weichsten Leder, das ich je gefühlt habe. Ich beurteile die Lederqualität immer anhand des Innenfutters. Es sagt alles", erklärte die Kalifornierin dem US-Magazin.
Allerdings kamen der Secondhand-Shopperin gleich wieder Zweifel, ob sie eine Fälschung in den Händen hielt. Doch ihre Recherche sollte Klarheit bringen.
Kristen Boelen teilt Glücksfund auch auf TikTok
Nach dem Kauf schickte Boelen Fotos der Tasche an die Firma "Authentic Detective", die auf die Überprüfung solcher Artikel spezialisiert ist. Schon bald bestätigten sie der Käuferin, dass es sich um eine echte Bottega Veneta "Olimpia" handelt.
Der Clou: Die US-Amerikanerin hat das gute Stück für 8 US-Dollar (6,82 Euro) erstanden, dürfte im Falle eines Verkaufs allerdings mit 700 bis 1400 US-Dollar (596 bis 1193 Euro) rechnen können.
"Normalerweise werden solche Artikel für Online-Auktionen aussortiert. Aber das Branding von Bottega ist so dezent, dass es wahrscheinlich übersehen wurde. Ich hatte einfach unglaubliches Glück", schwärmte Boelen gegenüber Newsweek.
Abschließend fügte sie hinzu: "Es ist witzig, wie eine kleine Entscheidung - wie der Besuch im Secondhandladen an diesem Tag - so etwas Großes bewirken kann. Man weiß wirklich nie, was man findet."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/lunchbreakthrift