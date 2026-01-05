Spaziergänger finden merkwürdiges Etwas am Strand: Was sie dann bemerken, toppt alles

Netz - Der Strandbesuch von Spaziergängern nahm eine unverhoffte Wendung, als sie plötzlich auf einen merkwürdigen Gegenstand stießen. Im Netz sorgte der Fund für hitzige Diskussionen.

Eine JBL-Box soll monatelang im Meer umhergetrieben sein - und wäre trotzdem noch funktionstüchtig. © Bildmontage/Screenshot/X/@HeDontMakeNoise

"X"-Nutzer "Erimus" teilte auf seinem Profil ein Video, was das Objekt an einem Küstenstreifen im nassen Sand liegend zeigt. Bei genauerem Hinsehen kann man den Schriftzug "JBL" auf dem oval geformten Gegenstand erkennen.

In der Video-Beschreibung erklärt der User selbst, dass es sich um eine Lautsprecherbox handelt, die ganze drei Monate lang im Wasser umhergetrieben sein soll.

Was sofort auffällt: An dem Gegenstand hat das Meer offenbar alle Arbeit geleistet. Die komplette Oberfläche ist bis auf wenige Zentimeter komplett von Meeresbewohnern in Beschlag genommen worden. Überall tummeln sich Algen und Seepocken.

Dies scheint das Gerät aber nicht daran zu hindern, tadellos zu funktionieren. Im Video sieht man, wie die Spaziergänger die Box kurzerhand per Bluetooth mit ihrem Smartphone verbinden und kurz darauf Musik abspielen.