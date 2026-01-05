Mädchen irren bei Minusgraden und Dunkelheit durch Wald: Dieser Trick rettet sie

Krefeld - Zwei Teenager haben sich im Dunkeln und bei Minusgraden in einem Waldstück bei Krefeld verirrt - und sind nach einem Notruf von der Feuerwehr dank eines Tricks unverletzt gefunden worden.

Die beiden Mädchen hatten sich innerhalb weniger Augenblicke verlaufen und nicht mehr aus dem Wald gefunden. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Die beiden 13- und 14-Jährigen hatten am frühen Samstagabend den Notruf gewählt und gemeldet, sie hätten sich in einem Waldstück am Kapuzinerberg verirrt und seien bei Temperaturen um den Gefrierpunkt orientierungslos, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach scheiterten aufgrund des schlechten Mobilfunkempfangs zunächst alle technischen Ortungsversuche der Leitstelle. Auch die Telefonverbindung sei instabil, der Smartphone-Akku der Jugendlichen nahezu leer gewesen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst suchten daraufhin ein weitläufiges Gebiet ab. Dem Leitstellendisponenten gelang es schließlich, eine der Anruferinnen anzuleiten, über die Kompass-App des Smartphones GPS-Daten abzurufen.