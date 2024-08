Frau bekommt zehn Kinder - und wird mit 36 Oma!

Ashley Couzens (38) mit Töchterchen Amora (1) auf dem Arm sowie Tochter Alexis (21) und deren Sohn Kash (2). © Montage: TikTok/Worstnytemare

Zu Alexis gesellten sich über die Jahre noch Ashlyn (19), Tre (18), Ava (15), Jerzy (13), Jett (12), Adayah (11), Aila (9), Jrue (2) und Amora (1). Vor zwei Jahren kam mit Kash (2) dann das erste Enkelkind hinzu. Bizarr: Der kleine Mann ist ein Jahr älter als seine Tante Amora.

In der Sendung "My Extraorinary Family" sprechen Ashley und Jerry von ihrem turbulenten Familien-Alltag. "Ich dachte, ich wäre die nächste Britney Spears oder würde es in die WNBA schaffen, ich bin mir nicht sicher, was schiefgelaufen ist", scherzt Mama Ashley über die vielen nicht geplanten Kinder.

Die monatliche Rechnung alleine fürs Essen geht gerne mal in Richtung der 3000-Dollar-Marke (rund 2700 Euro). Kein Wunder bei so vielen hungrigen Mäulern.

Immerhin: Familienzusammenhalt wird bei den Couzens großgeschrieben. "Wir sind eine sehr enge Familie. Alle unterstützen sich gegenseitig – vom Ältesten bis zum Jüngsten", berichtet die Mutter der zehn Kinder. Daran änderte auch die Geburt von Enkelsohn Kash nichts. Damals war Ashley gerade mal 36 Jahre alt.

"Ich liebe es, ein junges Großelternteil zu sein. Ich kann mich mit dem kleinen Kerl amüsieren", erzählt (Groß-) Papa Jerry. Doch natürlich sehen das in den sozialen Medien nicht alle so. Auf TikTok ist die Familie sehr aktiv, hat mehr als 310.000 Follower - und regelmäßig fiese Nachrichten im Postfach.