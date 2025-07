Frau bleibt der Mund offen stehen, als sie sieht, was die Polizei ihr vorbeibringt

Tempe (USA) - Wenn die Polizei an der eigenen Wohnungstür klingelt, kriegen die meisten wohl erst einmal Panik, dass etwas nicht stimmt. Auch eine Frau aus dem US-Bundesstaat Arizona machte große Augen, als gleich zwei Beamten vor ihrem Eingang standen. Was ein Polizist in den Händen hielt, brachte ihre Augen allerdings direkt zum Leuchten.