Lebensrat von 87-Jähriger erhält Millionen Klicks - Enkelin: "Jeder muss das hören!"

Kalifornien (USA) - Dass in viralen TikTok-Videos nicht immer nur junge Menschen mit einfachen und kurzen Botschaften zu sehen sein müssen, beweist seit einigen Wochen Elaine Neuwirth. Die 87-Jährige aus Kalifornien teilt seit Ende Juni einige Lebensweisheiten mit den Usern - und Millionen hängen an ihren Lippen.

Aislinn Cushing (27) hat das Video gedreht und gepostet, in dem ihre Oma Elaine Neuwirth (87) ein paar Tipps für alle zum Besten gibt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/Aislinn Cushing

Zugegeben: Am Ende steckt hinter dem Video doch eine "klassische" TikTokerin - Aislinn Cushing (27), Neuwirths Enkelin. Sie hat den Clip sowohl gedreht als auch auf ihrem Kanal gepostet.

Dennoch: Was hier zählt, sind die Worte der Seniorin.

Aufgenommen wurde der Clip auf einem Familientreffen. Darin spricht die Großmutter zunächst über ihr Alter. "Ich fühle mich nicht wie 87. Ich denke auch nicht, dass ich 87 bin. Ich fühle und denke, ich wäre immer noch 60, manchmal 50 und manchmal 22."

Entscheidend sei es, ein Ziel zu haben. Im Alter müsse man dringend aktiv bleiben, so Neuwirth. "Man muss seinen Verstand nutzen, indem man mit anderen Menschen interagiert."

Ihre Enkelin schwärmte diese Woche in einem Interview mit Newsweek von ihrer Oma. "Sie ist scharfsinnig, unglaublich weise und beschönigt nie die Wahrheit - aber schafft es irgendwie, sie mit Wärme und Witz zu vermitteln", sagte sie.

Was hat die ältere Dame also noch in dem Clip zu sagen, der mittlerweile 15 Millionen Klicks hat?