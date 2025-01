Frau blickt in ihren Briefkasten und versteht die Welt nicht mehr

Rüsselsheim - Nicht nur sie, sondern auch die Polizei in Südhessen staunte am vergangenen Freitag sicherlich nicht schlecht, als eine Frau mit einem kuriosen Briefumschlag auf die Dienststelle kam. Zuvor hatte sie das Kuvert aus ihrem Briefkasten gezogen.

Einen Briefumschlag voller Bargeld würden wohl viele von uns gerne mal aus dem Briefkasten ziehen. (Symbolfoto) © 123rf/andreypopov

Wie ein Sprecher erst am heutigen Montag berichtete, war die Frau, die in der Holbeinstraße in Rüsselsheim lebt, am Freitagnachmittag bei der Polizei erschienen.

Der Umschlag, den sie in Händen hielt, war mit einem Namen beschriftet, enthielt sonst keine weiteren Informationen. Weitaus kurioser war da schon der Inhalt, bei dem es sich um eine stattliche Menge Geld handelte.

Wie hoch die Bargeldsumme insgesamt war, ließ die Polizei aus Vorsichtsgründen unbeantwortet. Zuvor hatte die ehrliche Finderin noch in Eigenarbeit versucht, den rechtmäßigen Besitzer des Kuverts in der eigenen Nachbarschaft zu finden - ohne Erfolg.