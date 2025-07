Frau erfüllt sich mit Nasen-OP Lebenstraum: Als sie das Ergebnis sieht, ist sie sprachlos

So sah Wendy Macias (35) vor ihrer Schönheitsoperation aus. © Instagram/Screenshot/starshipleela

"Ich habe mein Gesicht ruiniert... meine Entscheidung", schrieb Macias Mitte Juni auf ihrer Instagram-Seite. Seitdem postet sie dort regelmäßig Updates, in denen sie ihr Unglück mit der Welt teilt.

Diese Woche sprach Newsweek mit der 35-Jährigen, wollte wissen, was genau ihr Problem ist. Macias schüttete dem Blatt daraufhin ihr Herz aus. Sie sei schon in ihrer Kindheit wegen ihrer schiefen Nase gehänselt worden, habe damals bereits an eine OP gedacht.

Bis zuletzt habe sie aber nicht genug Geld dafür gehabt, vor allem nicht im teuren L.A. Letzten Endes sei sie für den Eingriff zu einem Schönheitschirurgen ins mexikanische Tijuana gereist.

Seit 27. Mai steht die Welt der US-Amerikanerin Kopf.