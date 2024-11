Frau erhält Glückwunsch-Karte ihrer Oma: Als sie ein Detail erkennt, macht sie große Augen

Großbritannien - Langsam wird es auch Zeit: Gemma aus Großbritannien ist trotz ihrer zarten 22 Jahre bereits zweifache Mutter - aber noch immer unverheiratet. Das soll sich bald ändern, denn in diesem Monat hat sie sich mit ihrem Freund verlobt. Entsprechend trudelten in den vergangenen Wochen Glückwunschkarten bei den jungen Eltern ein. Darunter auch eine von Gemmas Großmutter (80), die jedoch einen kuriosen Fehler gemacht hatte.

Gemma (22) machte erst beim zweiten Blick auf die Karte große Augen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/xgemmarose

Die junge Britin bemerkte den Fauxpas erst auf den zweiten Blick. Doch dann machte sie nicht nur große Augen, sondern auch ein Video davon (siehe unten).

In dem Clip hält Gemma die hübsche Karte erst offen, dann geschlossen in die Kamera. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Erst bei genauerem Hinsehen wird man fündig.

So erging es auch der 22-Jährigen, wie sie diese Woche in einem Interview mit dem US-Magazin Newsweek verriet.

"Erst als ich sie mit all den anderen Karten verglichen habe, ist sie mir aufgefallen, und ich fand sie ein bisschen seltsam", erklärte Gemma.

Aber was war denn nun das Problem?