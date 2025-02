Frau findet heraus, wie ihr Mann sie wirklich sieht - und dreht durch

New Jersey (USA) - Das kommt davon, wenn man seine Jugendliebe heiratet! Karen (36) aus New Jersey hat vergangene Woche einen Test gemacht, der ihr die Augen geöffnet hat.

"Als John und ich in der Highschool anfingen, uns zu treffen, waren wir 14, 15. Er war nicht viel größer als ich", erklärte die US-Amerikanerin diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

Karen kann nicht aufhören zu lachen, als ihr alles klar wird. © TikTok/Screenshot/hashtagkarenag

In dem kuriosen Video kann die TikTokerin nicht aufhören zu lachen. Mal hält sie ihre Arme wie ein Kleinkind in die Kamera, mal tut sie so, als wolle sie diese küssen.

Alles, was Karen tut, macht es nur noch lustiger für sie. "Wie kann dieser Mann mich ernst nehmen? So sieht er mich also, wirklich?", sagt sie an einer Stelle des inzwischen viralen TikTok-Hits.

"Ich habe dieses POV-Ding auf TikTok gesehen und dachte, die Leute übertreiben, also wollte ich es ausprobieren. Die Fassungslosigkeit war eine sehr heftige Reaktion von mir!", erklärte die Frau dem US-Magazin.

Unterdessen hat Karens Video innerhalb einer Woche bereits 1,4 Millionen Klicks erreicht, dazu mehr als 160.000 Likes. In der Kommentarspalte berichten Menschen mit ähnlichen Größenunterschieden in ihrer Partnerschaft von ganz ähnlichen Situationen.

Das wiederum freut Karen. Es sei sowohl urkomisch als auch beruhigend, dass sich so viele Menschen damit identifizieren könnten, erklärte sie und fügte hinzu: "Wer hätte gedacht, dass etwas so Einfaches wie ein Größenunterschied so viel Gesprächsstoff liefern könnte?"