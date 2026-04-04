Frau findet in Laden private Fotos von Grammy-Gewinnerin: Dann kommt die Wahrheit ans Licht

Nashville (Tennessee, USA) - Sie wollte nur ein wenig im Secondhand-Laden stöbern, als sie auf einige Bilderrahmen stieß, die ihr sehr gefielen. Hannah Peters aus Nashville in Tennessee war im vergangenen Monat sehr gerührt, als sie erfuhr, dass eine Familie die Rahmen mitsamt ihrer privaten Fotos verkauft hatte. Sie drehte deshalb ein kurzes TikTok-Video, in dem sie die User darauf aufmerksam machen wollte, dass diese Erinnerungen nun so endeten. Doch was Peters dann erfuhr, hatte es in sich .

Hannah Peters war einfach nur gerührt, dass jemand seine Bilderrahmen einschließlich der alten Fotos in einem Secondhand-Shop verkaufte. Wer auf den Bildern war, ahnte sie nicht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/whatshannahinto

Ihr Video hat seit Mitte März 8,7 Millionen Klicks eingesammelt. Das dürfte allerdings kaum an der rührenden Geschichte liegen, sondern an einer bestimmten Person, die auf den alten Familienfotos zu sehen ist: Grammy-Gewinnerin Jill Scott (54).

Aber warum waren die Foto-Erinnerungen ihrer Familie in einem Secondhand-Shop gelandet? Das fragte sich natürlich auch Peters, nachdem viele User sie auf die Prominente unter den Fotos hingewiesen hatten.

Scotts Manager und Geschäftspartner Shawn Gee bekam dank der viralen Aufregung schließlich mit, was los war. Peters konnte ihn dadurch erreichen und versprach ihm, die Fotos zurückzuschicken.

Dann kam die Wahrheit ans Licht: Grammy-Gewinnerin Jill Scott meldete sich selbst und erklärte auf X: "Wie landen die eigenen Fotos bei Goodwill? Tja, durch einen Umzug. Meine Mama ist umgezogen. Wir sind alle froh, dass wir die Fotos zurückbekommen. Ich sag Bescheid, sobald sie da sind. Nochmals vielen Dank."

Peters meldete sich Ende März mit einem Update.