Frau ist völlig erschlagen, als sie sieht, wer im Flugzeug hinter ihr Platz nimmt

USA - Sie ist Basketballspielerin, Model, Rapperin, Influencerin und Vielreisende. Die Liste ließe sich im Fall von Stephania Ergemlidze (32) aus Philadelphia sicher noch beliebig verlängern. Das heißt jedoch nicht, dass man sie nicht auch noch mächtig beeindrucken kann. So geschehen Anfang des Monats bei einer Begegnung auf einer Flugreise in Phoenix.

Dieser Schnappschuss ist gerade kurz nach dem 1. April schwer zu glauben. Demnach war Ex-US-Präsident Joe Biden (83) Anfang des Monats in einem Linienflug unterwegs. Stephania Ergemlidze (32) nutzte die Chance für ein Foto und ein Gespräch. © Facebook/Screenshot/Stephania Ergemlidze

Die 32-Jährige war nämlich wie erschlagen, als sie sah, wer da ins Flugzeug stieg und hinter ihr Platz nahm: der ehemalige US-Präsident Joe Biden (83)!

Gerade um den 1. April herum war es natürlich sehr schwer für Ergemlidze, ihren Followern klarzumachen, dass sie die Geschichte nicht erfunden hat.

"Joe Biden saß heute im Flugzeug hinter mir, und ich kann nur sagen, dass er wirklich einer der nettesten und bescheidensten Menschen ist, die ich je getroffen habe! Es war mir eine große Freude! Ich muss ihn unbedingt bald mal mit mir auf dem Basketballfeld sehen!", schrieb die US-Amerikanerin auf Threads und Facebook.

Damit war der Ärger natürlich vorprogrammiert.