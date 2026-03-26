Frau findet Stapel alter Fotos in Secondhand-Laden: Wer darauf zu sehen ist, macht sie völlig baff
Nashville (USA) - Als Hannah Peters in einem Secondhand-Laden stöberte, hoffte sie auf ein paar gute Schnäppchen. Stattdessen fand sie etwas, das ihr das Herz brechen sollte: alte Fotos einer Familie. Kurz darauf sollte sich das Blatt aber wenden, als ihre Zuschauer die Personen auf den Bildern erkannten.
Hannah, die auf TikTok regelmäßig aufregende Funde aus Gebrauchtwarenläden präsentiert, war gerade in einem Goodwill-Shop, als sie gleich mehrere zum Teil gerahmte Fotos einer Familie in einem Regal sah. "Irgendwie fielen sie mir auf und ich hatte das Gefühl, sie strahlten eine sehr persönliche, heimelige Atmosphäre aus", erinnert sich die 25-Jährige gegenüber PEOPLE.
Auf TikTok titelte sie ihre Entdeckung als das "Traurigste", was sie je in einem Goodwill-Geschäft gesehen hat. "Zuerst dachte ich mir nichts dabei, es tat mir einfach leid, die Familienerinnerungen von jemandem dort liegen zu sehen, und ich fand, es wäre es wert, geteilt zu werden."
Nachdem ihr Video die Runde gemacht hatte, dauerte es nicht lange, bis ein Zuschauer sie auf eine der Personen auf den Fotos aufmerksam machte:
"Das ist ja Jill Scott", so ein User überrascht. Auch viele andere waren derselben Überzeugung.
Schnäppchenjägerin findet alte Promi-Fotos in Secondhandladen
Zunächst noch misstrauisch recherchierte Hannah im Internet Kinderfotos der 53-jährigen US-Jazzsängerin und erkannte, dass ihre Follower offenbar recht hatten. "Ich war überrascht, aufgeregt und fühlte mich gleichzeitig verantwortlich, sicherzustellen, dass sie in Sicherheit sind."
Es sollte nicht lange dauern, bis das Team der Grammy-Gewinnerin Wind von der Sache bekam, und plötzlich hatte Hannah eine Nachricht von Scotts Social-Media-Manager im Postfach. Dieser fragte die US-Amerikanerin, ob sie bereit wäre, bei der Rückgabe der Fotos zu helfen.
Wenn alles klappt, könnte die berühmte Musikerin Erinnerungen wiederbekommen, die lange in Vergessenheit geraten waren. Viele Follower und Fans drückten Hannah gegenüber ihren Dank aus, dass sie sich um die alten Fotos kümmert.
"Es fühlt sich surreal an", meint die 25-Jährige. "Was als einfacher, trauriger Fund in einem Secondhandladen begann, hat sich zu etwas entwickelt, das so viele Menschen online berührt hat."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/whatshannahinto