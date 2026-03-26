Frau findet Stapel alter Fotos in Secondhand-Laden: Wer darauf zu sehen ist, macht sie völlig baff

Nashville (USA) - Als Hannah Peters in einem Secondhand-Laden stöberte, hoffte sie auf ein paar gute Schnäppchen. Stattdessen fand sie etwas, das ihr das Herz brechen sollte: alte Fotos einer Familie. Kurz darauf sollte sich das Blatt aber wenden, als ihre Zuschauer die Personen auf den Bildern erkannten.

TikTokerin Hannah war zunächst traurig, alte Familienfotos in einem Secondhandladen zu sehen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/whatshannahinto

Hannah, die auf TikTok regelmäßig aufregende Funde aus Gebrauchtwarenläden präsentiert, war gerade in einem Goodwill-Shop, als sie gleich mehrere zum Teil gerahmte Fotos einer Familie in einem Regal sah. "Irgendwie fielen sie mir auf und ich hatte das Gefühl, sie strahlten eine sehr persönliche, heimelige Atmosphäre aus", erinnert sich die 25-Jährige gegenüber PEOPLE.

Auf TikTok titelte sie ihre Entdeckung als das "Traurigste", was sie je in einem Goodwill-Geschäft gesehen hat. "Zuerst dachte ich mir nichts dabei, es tat mir einfach leid, die Familienerinnerungen von jemandem dort liegen zu sehen, und ich fand, es wäre es wert, geteilt zu werden."

Nachdem ihr Video die Runde gemacht hatte, dauerte es nicht lange, bis ein Zuschauer sie auf eine der Personen auf den Fotos aufmerksam machte:

"Das ist ja Jill Scott", so ein User überrascht. Auch viele andere waren derselben Überzeugung.