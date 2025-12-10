Frau kauft gebrauchtes Sparschwein: Als sie einen Blick hineinwirft, bleibt ihr die Spucke weg

Texas (USA) - Der Gang in einen Secondhandladen hat sich für eine Frau aus Texas offenbar mehr als gelohnt: Die Schnäppchenjägerin behauptet, in einem gebrauchten Sparschwein mehrere Tausend Euro entdeckt zu haben. Doch nicht alle User können ihr glauben.

Texanerin Katrina Cherney behauptet, dass dieses 10-Dollar-Sparschwein eine unglaubliche Überraschung für sie bereithielt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/miles8katrina

Katrina Cherney zitterte in ihrem TikTok-Video, als sie in ihrem Auto einen Blick in das rosafarbene Sparschwein warf, das sie kurz vorher in einem Goodwill-Geschäft erstanden hatte. Zunächst zog sie nur mehrere Plastiktüten aus der Porzellan-Figur aus den 70er-Jahren - doch dabei sollte es nicht bleiben.

Offenbar sollten die Beutel den wahren Schatz des Sparschweins verbergen.

Als die Plastiktüten entfernt waren, stieß Katrina auf Dutzende Geldscheinen-Bündel, die mit Haargummis zusammengebunden waren. "Ich bin total geschockt", erklärt die Texanerin in der nächsten Sequenz.

Nachdem sie nämlich zu Hause das Geld gezählt hatte, wurde schnell klar, dass sich die 10,99 Dollar (umgerechnet 9,44 Euro) Kaufpreis für das Sparschwein mehr als gelohnt haben: "Ich habe gerade das ganze Geld gezählt, und es sind 2028 Dollar."