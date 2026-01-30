Frau kauft 1-Dollar-Ohrringe auf Flohmarkt: Als Tochter deren wahren Wert herausfindet, ist sie sprachlos

Eine Frau aus Kalifornien konnte auf einem Flohmarkt wertvolle Ohrringe für einen Dollar ergattern.

Von Anne-Sophie Mielke

Kalifornien - Eine Frau aus den USA war entzückt, als sie zwei türkisfarbene Ohrringe auf einem Flohmarkt in Kalifornien für gerade einmal einen Dollar entdeckte. Was sie nicht ahnte: Die Schmuckstücke hatten in Wirklichkeit einen sehr hohen Wert.

Eine Frau aus den USA erstand auf einem Flohmarkt diese Ohrringe für einen Dollar. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/u/scragry Wie Giovani Mondragon gegenüber Newsweek verrät, hatte ihre Mutter die Ohrringe auf einem Secondhandmarkt in Los Angeles erstanden. "Was ihr besonders auffiel, waren die Türkissteine und die Details der Ohrringe." Geblendet von der Schönheit des Schnäppchens bemerkte ihre Mutter zunächst gar nicht, dass sich an der Seite der Ohrringe eine Gravur befand. "Sie hat nicht einmal gemerkt, dass sie mit 18 Karat gestempelt waren", so die US-Amerikanerin. Bereits dieser Goldanteil ist deutlich mehr wert als der Kaufpreis von einem Dollar (umgerechnet etwa 84 Cent). Aufgeregt teilte Mondragon die Entdeckung auf Reddit. "Ich bin sprachlos über den Fund meiner Mutter heute Morgen auf dem Flohmarkt", schreibt sie zu mehreren Bildern der Ohrringe.

Mutter macht Mega-Schnäppchen mit Gold-Ohrringen