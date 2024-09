Frau freut sich, dass Männer sie hässlich finden: Das ist ihr Grund

Kanada - Dass die meisten Männer sie ihrer Einschätzung nach hässlich finden, freut sie nicht nur. TikTokerin Sarah bezeichnet es sogar als "Privileg". Warum, das erklärt sie gerne ausführlich. Denn auf TikTok sagt die Kanadierin über sich: "Ich rede gerne, also mache ich das hier - ich rede über viele Dinge." Besonders beliebt sind ihre Videos, in denen es um Body-Positivity geht.

Allerdings schiebt sie einer anderen Sache gleich einen Riegel vor, wie Sarah ebenfalls in ihrem TikTok-Video erklärt.

Männer würden sie im echten Leben meistens in Ruhe lassen, es komme sehr selten vor, dass sie männliche Aufmerksamkeit erhalte, so die TikTok-Userin.

Dazu zählt auch einer ihrer erfolgreichsten Clips (siehe unten), der vor einigen Wochen viral ging. Darin bezieht Sarah klar Stellung, was genau es damit auf sich hat, dass sie mit ihrer "Hässlichkeit" so zufrieden ist.

Sarah weiß selbst, dass sie nicht gängigen Schönheitsidealen entspricht. © TikTok/Screenshot/sarahs.tok

Denn im Gegensatz zu den Männern hält sie sich nicht für hässlich.

"Mir wurde in meinem Leben schon oft gesagt, dass ich hübsch bin. Aber wenn ich sage, ich habe hässliche Privilegien, dann meine ich damit, dass Männer mich im Allgemeinen nicht attraktiv finden", so Sarah.



Aber was genau soll daran denn nun so gut sein? "Die meisten Männer finden mich hässlich und lassen mich in Ruhe. Und das ist für mich ein Privileg", erklärt die TikTokerin.

Mittlerweile hat Sarahs viraler Hit 1,4 Millionen Klicks und 128.000 Likes. Ganz offensichtlich trifft sie mit ihrer Body-Positivity einen Nerv.

Auch der Diskussionsbedarf ist rege. Denn Tausende User hinterlassen teils lange Antworten in der Kommentarspalte. Ob man Sarahs Meinung teilt oder nicht - sie hat in jedem Fall etwas gesagt, das viele Menschen anspricht.