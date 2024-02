Frau fühlt sich wie "She-Hulk": "Männer haben Angst vor mir"

Niederlande - Jackie Koorn (34) ist eine starke Frau, die gern ihre durchtrainierten Muskeln präsentiert. Nicht umsonst nennt sie sich auf Instagram " jackie.shehulk ". Doch ausgerechnet in der Liebe funktioniert es nicht so, wie es sich die Niederländerin vorstellt.

Jackie Koorn (34) bezeichnet sich selbst als "She-Hulk". © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jackie.shehulk

Zwar würde die 34-Jährige ständig Nachrichten von Männern auf Instagram bekommen, doch ernst nehmen könne sie die nicht, wie Jackie dem Daily Star verrät: "Ich werde oft gefragt, ob ich Männer gegen Geld bei einer privaten Session 'hochheben' könne. Ich habe auch schon Nachrichten erhalten, in denen ich gefragt wurde, ob sie meine Arme küssen oder Fotos von meinen Füßen machen können - gegen Geld natürlich."

Sogar Heiratsanträge habe die leidenschaftliche Fitnessstudiogängerin erhalten. Auch hierzu hat Jackie eine klare Meinung: "Wie kann man in einer Nachricht von einem Mann an eine Frau einfach schreiben: 'Ich möchte dich heiraten'? Als ob das keine große Sache wäre ... Ich bin in dieser Hinsicht sehr traditionell und kann damit nichts anfangen."

Weiterhin glaubt sie, dass potenzielle Partner Respekt vor ihrem Äußeren haben könnten: "Ich glaube, einige Männer haben Angst vor mir."