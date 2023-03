Frau geht am Morgen auf die Toilette: Dann ändert sich plötzlich ihr ganzes Leben

London - Für jeden von uns ist es irgendwann am Tag mal Zeit: Wir müssen aufs Klo und Wasserlassen. Doch was, wenn das mit Normalste der Welt plötzlich nicht mehr funktioniert? Elle Adams (30) musste diese schreckliche Erfahrung machen - völlig unvorbereitet.

Elle Adams (30) konnte plötzlich nicht mehr alleine urinieren. © Bildmontage Screenshot Instagram/ellenextdoor

Als die Britin an einem Morgen im Oktober 2020 aufwachte, ahnte sie nicht, dass der Gang auf die Toilette ihr Leben für immer verändern würde.

An jenem Tag bemerkte Elle Adams, dass sie plötzlich nicht mehr urinieren konnte - egal wie viel sie trank. "Ich war sehr besorgt", erinnert sich die 30-Jährige.

Natürlich suchte Elle sofort die nächste Notaufnahme in ihrer Heimatstadt London auf. Im St. Thomas' Hospital stellten die Ärzte bei der Untersuchung fest, dass sie einen Liter Urin in ihrer Blase hatte. Normalerweise kann dieses Organ bei Frauen gerade mal die Hälfte - also 500 Milliliter - aufnehmen.

Man entschied sich deshalb, Elle mit einem Notfallkatheter auszustatten. Dabei wird ein Schlauch in die Blase eingeführt, über den der Urin abgeleitet wird.

Ab diesem Zeitpunkt sollte es noch 14 lange Monate dauern, ehe die Influencerin erfuhr, was mit ihrem Körper nicht stimmte. "Ich war nicht in der Lage, eine einfache Aufgabe wie den Gang zur Toilette zu erledigen", sagt Elle über die wohl schwerste Zeit in ihrem Leben.