Frau hält sich für einen Dalmatiner und stellt klar: "Ich bin ein Hunde-Mädchen!"

USA - Eine Frau aus den USA hat sich selbst als Hund identifiziert. In einer Radiosendung gab sie nun einen Einblick in ihr tierisches Leben.

Auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie unter dem Benutzernamen meowdalyn auftritt und mehr als 11.800 Follower hat, gibt Meow ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben.

Die Amerikanerin, die in den sozialen Medien unter dem Namen Meow bekannt ist, sprach am Donnerstag in der Frühstücksshow Kyle & Jackie O des australischen Senders KIIS FM über ihr Dasein als Hund.

Ihren Gastgebern, die beiden Moderatoren Kyle Sandilands (52) und Jackie "O" Henderson (49), gegenüber wurde sie sogar noch konkreter und verriet, dass sie ein Dalmatiner sei, auch bellen würde und auf allen Vieren herumrenne, berichtet Daily Mail.

Außerdem verriet sie, dass sie, anstatt in einem Bett, in einer Kiste schläft, weil ihr das Ausruhen auf engstem Raum dabei helfe, sich nachts "sicher" zu fühlen. "Ich habe dort pastellfarbene Decken und pastellfarbene Kissen", sagte Meow weiter.

Als sie gefragt wurde, ob sie sich wirklich als Hund identifiziert oder einfach nur das Gefühl hat, einen Hundegeist zu haben, stellte die Cosplayerin klar: "Ich bin ein Hundemädchen!" Dann erzählte sie, dass sie das "Spielen" schon immer geliebt habe.



Als Radiomoderator Kyle Sandilands Meow fragte, ob sie einen Freund habe, gab die junge Frau eine erstaunliche Antwort.