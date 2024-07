Frau hat Angst im Dunkeln: Ist ihr Mann nicht daheim, holt sie sich jemand anderes ins Bett!

USA - Als Krankenschwester ist Caitlin Armstrong eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Das ändert sich aber schlagartig, wenn ihr Mann mal nicht zu Hause und die 35-Jährige auf sich allein gestellt ist.

Wie so ein gemeinsamer Abend im Schlafzimmer abläuft, teilte die blonde Frau mit ihren Followern bei TikTok . Mehr als fünf Millionen Menschen sahen sich das Video bislang an.

Die Zweifachmama hat nämlich ein riesiges Problem: Ohne ihren Mann macht sie nachts kein Auge zu! Grund dafür ist ihre Vorliebe für TV-Sendungen rund um True Crime, also wahre Verbrechen.

Auch farblich passen Caitlin und ihre Oma gut zusammen. © Screenshot/TikTok/caitarmstrongrn_

Schon seit ihrer Geburt sei Caitlins Omi immer an ihrer Seite gewesen, habe sie gemeinsam mit ihrer Mutter großgezogen. "Sie ist wirklich einer der besten Menschen auf diesem Planeten", sagte die Amerikanerin.

Heute ist ihre Großmutter zwar schon 87 Jahre alt, aber immer noch fit genug, um in Caitlins Haushalt mit anzupacken. Vor allem, wenn es darum geht, ihre Urenkel ins Bett zu bringen, sei sie eine verlässliche Hilfe.

So kommt es vor, dass die liebe Omi mehrmals in der Woche bei Caitlin übernachtet - und manchmal eben auch direkt neben ihrer Enkelin. "Sie ist die liebevollste, intelligenteste, geduldigste und fürsorglichste Frau. Wenn sie durch die Tür kommt, fühlt man sich sofort glücklich", so die 35-Jährige.

Obendrein sei das Lachen ihrer Oma "ansteckend" und würde ihr dabei helfen, die Angst vor der Dunkelheit zu vergessen. "Jeder sollte das Glück haben, eine Großmutter wie sie in seinem Leben zu haben", sagte Caitlin.