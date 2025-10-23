Frau hat Flugangst: Was Sitznachbarin zeitgleich tut, lässt Lachtränen fließen

Paris/New York City - Flugangst und Turbulenzen an Bord eines Langstreckenflugs sind eine denkbar unschöne Kombination. Kürzlich fand sich Modedesignerin Sheel Yerneni in genau dieser Lage wieder. Auf einem Flug von Paris nach New York City wurde es an Bord plötzlich unruhig. Doch die Frau neben ihr, Yernenis Praktikantin, brachte das Universum wieder ins Gleichgewicht.

Modedesignerin Sheel Yerneni leidet unter leichter Flugangst - spätestens, wenn es zu Turbulenzen an Bord kommt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/artzysheel

Seit dem Wochenende geht das entsprechende Instagram-Video steil viral. Darin ist zunächst der unruhige Flieger von innen zu sehen, als die Kamera zur Seite schwenkt.

Schließlich kommt Yernenis Praktikantin ins Bild - tiefenentspannt und mit Gesichtsmaske. Dieser extreme Kontrast gefällt dem Insta-Publikum mehr als gut. 12,5 Millionen Klicks schlagen inzwischen zu Buche, dazu mehr als 120.000 Likes.

Doch nicht nur die User profitieren von der kuriosen Wendung des Videos. Auch Yerneni, die alles gefilmt und hochgeladen hat, kann sich bei ihrer Praktikantin bedanken.

Warum? Das hat sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek erklärt.