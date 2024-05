Frau ist entsetzt, als sie McDonald's betritt: Was ist denn hier los?

Melbourne (Australien) - Die gute Nachricht gleich vorweg: Das McDonald's-Restaurant, um das es hier geht, befindet sich wortwörtlich am anderen Ende der Welt - Australien. Besucht wurde es Anfang der Woche von Jackie Zovas (23) in Cheltenham, einem Vorort von Melbourne. Schon beim Betreten des Restaurants stellten sich ihr die Nackenhaare auf.

Die Tische in dem Restaurant standen mit Müll voll. Hinter der Theke lagen Burger-Patties und weiteres Essen auf dem Boden herum. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jackiezovas

Im Gespräch mit Yahoo News Australia berichtete die junge Frau jetzt, dass das Restaurant sehr belebt gewesen sei, als sie dort ankam. "Überall Menschen, überall Müll und nur drei Angestellte", sagte sie.

Als das Restaurant später wieder leer war, wagte es Zovas, ein "Beweisvideo" zu drehen. Darauf ist zu sehen, dass die meisten Tische im McDonald's vollgemüllt sind. Auf dem Boden hinter der Theke liegen verstreut Burger-Patties, Pommes frites und so weiter.

"Ich fühlte mich wirklich so krank, dass ich darum bat, meine Bestellung zu stornieren, da ich das Gefühl hatte, dass mir beim Verzehr dieses Essens schlecht werden würde, so gesundheitsschädlich war es meiner Meinung nach", so die 23-Jährige.



In ihrem kuriosen TikTok-Video nutzte sie sich übergebende Emojis zur Illustration und schrieb dazu: "So etwas habe ich noch nie gesehen".

Doch was sagt die Burgerkette dazu?