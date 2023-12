Frau ist genervt, dass junge Männer sie für Zwanzigjährige halten: Doch wie alt ist sie denn?

New Jersey (USA) - Diese Frau scheint nicht wirklich zu wissen, was sie will. Vielleicht ist Jessenia aus dem US-Staat New Jersey auch deshalb immer noch Single. Sie selbst vermutet, dass es an ihrem optischen Alter liegt. Auf ihrem Instagram-Account hat die Immobilienmaklerin vergangenen Monat berichtet, dass junge Männer sie regelmäßig anbaggern würden, weil sie sie für eine Zwanzigjährige hielten. In Wirklichkeit sei sie aber fast 40.