Frau ist schockiert, weshalb Nachbarn ihr die Polizei auf den Hals hetzen

Schweden - Manchmal könnte man meinen, dass die Menschen um einen herum ziemlich viel Langeweile haben müssen. Dies könnte man zumindest bei diesem Vorfall denken: Aus Zufall fand eine Frau aus Schweden nämlich heraus, dass sie von ihren Nachbarn an die Polizei verpfiffen wurde - der Grund ist lächerlich.

Nea Liikamaa aus Schweden wurde - völlig grundlos - von einem Nachbar an die Polizei verpfiffen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/olennea

Nea Liikamaa konnte es einfach nicht fassen: Über mehrere Ecken kam der Schwedin zu Ohren, dass jemand sie polizeilich gemeldet hatte. Und dieser Jemand war kein Fremder, sondern eine Person, die zusammen mit ihr im Haus wohnte.

Zunächst hatte Nea allerdings gar keinen Schimmer, dass sie die Beschuldigte in der Sache war: "Ich fand heraus, dass es Gerüchte gab, dass jemand im Wohnhaus verdächtigt wurde, Gras anzubauen", erinnert sich die junge Frau gegenüber Newsweek. "Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, dass ich es war."

Später am Abend fiel es der Blondine dann aber wie Schuppen von den Augen, als sie eine ihrer Zimmerpflanzen betrachtete. In ihrem Wohnzimmer stand nämlich direkt am Fenster ihr geliebter Olivenbaum.

Dem Gewächs ging es jedoch alles andere als gut und Nea versuchte alles in ihrer Macht Stehende, dass der Baum am Leben blieb.