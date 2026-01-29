Frau kauft 1-Dollar-Ohrringe auf Flohmarkt: Als Tochter deren wahren Wert herausfindet, ist sie sprachlos
Kalifornien - Eine Frau aus den USA war entzückt, als sie zwei türkisfarbene Ohrringe auf einem Flohmarkt in Kalifornien für gerade einmal einen Dollar entdeckte. Was sie nicht ahnte: Die Schmuckstücke hatten in Wirklichkeit einen sehr hohen Wert.
Wie Giovani Mondragon gegenüber Newsweek verrät, hatte ihre Mutter die Ohrringe auf einem Secondhandmarkt in Los Angeles erstanden. "Was ihr besonders auffiel, waren die Türkissteine und die Details der Ohrringe."
Geblendet von der Schönheit des Schnäppchens bemerkte ihre Mutter zunächst gar nicht, dass sich an der Seite der Ohrringe eine Gravur befand. "Sie hat nicht einmal gemerkt, dass sie mit 18 Karat gestempelt waren", so die US-Amerikanerin. Bereits dieser Goldanteil ist deutlich mehr wert als der Kaufpreis von einem Dollar (umgerechnet etwa 84 Cent).
Aufgeregt teilte Mondragon die Entdeckung auf Reddit. "Ich bin sprachlos über den Fund meiner Mutter heute Morgen auf dem Flohmarkt", schreibt sie zu mehreren Bildern der Ohrringe.
Mutter macht Mega-Schnäppchen mit Gold-Ohrringen
Es sollte nicht lange dauern und die Spekulationen begannen. Unter dem Beitrag vermutete beispielsweise ein Nutzer, dass es sich wahrscheinlich um viktorianisches Türkis handelt - also aus der Zeit zwischen 1837 und 1901. Eine andere Person fand im Internet ein identisches Paar Ohrringe, die neu für stattliche 3230 Dollar (etwa 2700 Euro) gehandelt werden.
"Ein Wahnsinnsfund!", lautete das Urteil auf Reddit.
Mondragon konnte ihre Mutter schließlich davon überzeugen, die Ohrringe schätzen zu lassen. Und dabei sollte ihnen die Kinnlade herunterfallen!
"Als wir die Ohrringe begutachten ließen, schätzte der Juwelier ihren Wert auf etwa 2500 Dollar", erinnert sich die US-Amerikanerin. "Das ist definitiv unter den Top 10 meiner Flohmarktfunde in der Familie", freut sie sich.
Verkaufen will ihre Mutter die Schmuckstücke allerdings nicht. Zu sehr hat sie sich in die Optik ihres Flohmarktfundes verliebt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Reddit/u/scragry