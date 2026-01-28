Geht das? Teenager rutscht vom Schlitten und fällt in nur 28 Zentimeter breites Loch

Kansas (USA) - Ein Schlittenunfall wirft Fragen auf - zumindest bei einigen Followern der Feuer- und Rettungswache von Newton im US-Bundesstaat Kansas .

Etwa 11 Zoll, also rund 28 Zentimeter, misst die Öffnung im Boden. Erstaunlich, wie der Teenager dort hineingeraten konnte. © Screenshot/Facebook/Newton Fire/EMS

Auf ihrem Facebook-Kanal informierten die Kameraden am vergangenen Sonntag über einen echt kuriosen Einsatz. Demnach war am Tag zuvor ein Notruf eingegangen.

Auf Bitten eines Jugendlichen sollte ein Mann die Feuerwehr rufen, weil der Kumpel des Teenagers in argen Nöten steckte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Bei herrlichem Winterwetter brausten die beiden Jungs mit ihren Schlitten einen Hügel auf dem örtlichen Golfplatz von Newton herunter, als ein 15-Jähriger plötzlich vom Erdboden verschluckt wurde. Er rutschte mit den Beinen voran von seinem Schlitten und mitten in einen offenen Gully hinein.

Als die Feuerwehr eintraf, schauten nur noch die Fingerspitzen des Jugendlichen aus dem Loch im Boden hervor. Mit vereinten Kräften zerrten die Retter ihn wieder nach oben. Am Ende hatte der 15-Jährige Glück im Unglück. Er blieb unverletzt.